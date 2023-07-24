В Германии создадут новый орган, чтобы бороться с отмыванием денег

Германия планирует создать в 2024 году новое ведомство – Федеральное бюро финансовой разведки – в рамках обсуждаемой реформы борьбы с отмыванием денег.

Об этом говорится в проекте закона, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Федеральное бюро финансовой разведки Германии хочет централизовать мониторинг и анализ отмывания денег и обеспечения воплощения экономических санкций. Также оно будет вести учебные курсы для распространения знаний в этой сфере.

В Министерстве финансов Германии заявили, что в новом ведомстве будут работать 1700 сотрудников, а его представительства будут действовать в Дрездене и Кельне.

Кроме того, новое законодательство ФРГ по противодействию отмыванию средств будет предусматривать новую процедуру расследований для выяснения происхождения денег, потраченных на приобретение подозрительных активов высокой стоимости.

Реформа борьбы с отмыванием денег стала частью политики немецкого правительства после того, как международная мониторинговая группа FATF в прошлом году раскритиковала Берлин за недостаточные усилия в этом направлении.

FATF, среди прочего, указал на отсутствие в Германии контроля над теми, кто использует большие суммы денег – например, агенты по недвижимости.

Сейчас в Германии существуют два отдельных органа, которые отвечают за мониторинг потенциального отмывания денег и применения санкций – Центральное управление по выполнению санкций и Центральное управление по расследованию финансовых транзакций.

Напомним, в прошлом месяце FATF по итогам трехдневной пленарной встречи в Париже добавила Хорватию в "серый список" юрисдикций, которые нуждаются в усиленном мониторинге.