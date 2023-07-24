Після суду через несанкціоновану акцію Грета Тунберг узяла участь у несанкціонованій акції

Кліматична активістка Грета Тунберг була примусово виведена поліцією з акції протесту у шведському місті Мальме через кілька годин після того, як її оштрафували за непокору поліції під час аналогічної акції протесту минулого місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок після винесення вироку за непокору поліції під час акції протесту в червні Тунберг та інші активісти попрямували до порту Мальме, але їх знову затримала поліція за блокування дорожнього руху.

Фото: Reuters

Чи загрожує Тунберг черговий штраф за участь у новій акції, поки не повідомлялось.

Перед тим шведську кліматичну активістку в суді зобов’язали виплатити штрафи у зв’язку з непокорою поліції під час акції з перекриття дороги для нафтових ваговозів у порту Мальме 19 червня.

Згідно із заявою прессекретарки шведської прокуратури Анніки Коллін та прокурорів, Тунберг висунули звинувачення через те, що вона відмовилася виконати наказ поліції покинути місце протесту під час акції.

Нагадаємо, 15 червня Грета Тунберг доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН. Активістка також приїздила до України.