После суда из-за несогласованной акции Грета Тунберг приняла участие в несогласованной акции

Климатическая активистка Грета Тунберг была принудительно выведена полицией с акции протеста в шведском городе Мальме через несколько часов после того, как ее оштрафовали за неповиновение полиции во время аналогичной акции протеста в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник после вынесения приговора за неповиновение полиции во время акции протеста в июне Тунберг и другие активисты направились в порт Мальме, но их снова задержала полиция за блокирование дорожного движения.

ФОТО: REUTERS

Грозит ли Тунберг очередной штраф за участие в новой акции, пока не сообщалось.

Перед тем шведскую климатическую активистку в суде обязали выплатить штрафы в связи с неповиновением полиции во время акции по перекрытию дороги для нефтяных грузовиков в порту Мальме 19 июня.

Согласно заявлению пресс-секретаря шведской прокуратуры Анники Коллин и заявлению прокуроров, Тунберг предъявили обвинения из-за того, что она отказалась выполнить приказ полиции покинуть место протеста во время акции.

Напомним, 15 июня Грета Тунберг присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН. Активистка также приезжала в Украину.