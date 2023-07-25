Білий дім про удари безпілотників по Москві: Війну почала Росія

У Білому домі прокоментували атаку безпілотників по Москві, зазначивши, що це є наслідком розв’язаною Росією війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона сказала, що США не підтримують удари по території РФ, але водночас наголосила, що саме Росія розв’язала війну.

"Це війна, яку розпочала Росія. Це їхня війна. Вони почали цю війну, і вони могли б закінчити її… в будь-який час. Росія бомбардує український порт Одеси; вбиває і калічить українських цивільних; руйнує об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО, як я вже згадувала, і знищує десятки тисяч тонн зерна, яке збиралися відправити в країни світу", – підкреслила речниця Білого дому.

Вона додала, що США продовжать надавати Україні військову допомогу, оскільки "в цьому полягає наше зобов'язання".

В ніч на 24 липня безпілотники атакували столицю РФ, пошкодивши будівлю поруч з Міністерством оборони РФ. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

За даними "Української правди", атака дронів на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.