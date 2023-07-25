Белый дом об ударах беспилотников по Москве: Войну начала Россия

В Белом доме прокомментировали атаку беспилотников по Москве, отметив, что это является следствием развязанной Россией войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала, что США не поддерживают удары по территории РФ, но одновременно подчеркнула, что именно Россия развязала войну.

"Это война, которую начала Россия. Это их война. Они начали эту войну, и они могли бы закончить ее... в любое время. Россия бомбит украинский порт Одессы; убивает и калечит украинских гражданских; разрушает объекты мирового наследия ЮНЕСКО, как я уже упоминала, и уничтожает десятки тысяч тонн зерна, которое собирались отправить в страны мира", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что США продолжат оказывать Украине военную помощь, поскольку "в этом заключается наше обязательство".

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали столицу РФ, повредив здание рядом с Министерством обороны РФ. Еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

По данным "Украинской правды", атака дронов на Москву была спецоперацией Главного управления разведки МОУ.