Південь Туреччини сколихнув сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,5 стався в провінції Адана на півдні Туреччини о 8.44 ранку за місцевим часом.

Цю інформацію підтвердило Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), передає "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Епіцентр підземних поштовхів був у районі міста Козан. Землетрус стався на глибині 11,27 км, повідомляє AFAD.

Підземні поштовхи, що відчувалися в центрі міста і прилеглих районах, викликали паніку серед жителів, які вибігли на вулиці.

За попередніми даними, серйозних руйнувань і жертв не зафіксовано.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, після підземних поштовхів магнітудою 5,5 сталися три незначні афтершоки. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях Діярбакир і Мерсін.

Землетрус в Адані стався через п'ять з половиною місяців після двох руйнівних землетрусів, які вразили значну частину південно-східного регіону країни і призвели до загибелі щонайменше 50 тисяч людей.

На початку травня повідомлялося, що у Туреччині після руйнівних землетрусів 6 лютого зафіксували понад 33 тисячі підземних поштовхів.

Програма розвитку ООН оцінює збитки, завдані в результаті руйнівних землетрусів у Туреччині, в суму, що може перевищувати 100 мільярдів доларів.