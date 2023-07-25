На юге Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Адана на юге Турции в 8.44 утра по местному времени.

Эту информацию подтвердило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Эпицентр подземных толчков был в районе города Козан. Землетрясение произошло на глубине 11,27 км, сообщает AFAD.

Подземные толчки, ощущавшиеся в центре города и прилегающих районах, вызвали панику среди жителей, которые выбежали на улицы.

По предварительным данным, серьезных разрушений и жертв не зафиксировано.

По сообщениям местных СМИ, после подземных толчков магнитудой 5,5 произошли три незначительных афтершока. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыр и Мерсин.

Землетрясение в Адане произошло через пять с половиной месяцев после двух разрушительных землетрясений, которые поразили значительную часть юго-восточного региона страны и привели к гибели по меньшей мере 50 тысяч человек.

В начале мая сообщалось, что в Турции после разрушительных землетрясений 6 февраля зафиксировали более 33 тысяч подземных толчков.

Программа развития ООН оценивает ущерб, нанесенный в результате разрушительных землетрясений в Турции, в сумму, которая может превышать 100 миллиардов долларов.