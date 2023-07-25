Кулеба пояснив, навіщо Росія обстрілює українські порти

Обстрілюючи українські порти і провокуючи подальше посилення продовольчої кризи, Росія переслідує мету власного збагачення задля отримання фінансів на свою військову машину.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю France24, повідомляє "Європейська правда".

"Метою Росії є провокування подальшої глобальної продовольчої кризи, експорт власного зерна без жодних перешкод і отримання від цього вигоди. Вони хочуть заробити якомога більше грошей", – сказав Кулеба.

За його словами, проблема цієї стратегії у тому, що платити за неї доведеться народам України і Африки.

"Тому що наше зерно не експортується, нашу інфраструктуру руйнують, а звичайні люди по всій Африці повинні будуть платити більше за хліб та іншу їжу через зростання цін на продовольство", – заявив міністр.

"А Росія набиватиме свої кишені грошима для фінансування військової машини коштом Африки. Це те, що відбувається", – додав Кулеба.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Зокрема, вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю. Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів.

На цьому тлі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав активніше допомагати Україні.