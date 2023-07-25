Кулеба объяснил, зачем Россия обстреливает украинские порты

Обстреливая украинские порты и провоцируя дальнейшее усиление продовольственного кризиса, Россия преследует цель собственного обогащения для получения финансов на свою военную машину.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью France24, сообщает "Европейская правда".

"Цель России – провоцирование дальнейшего глобального продовольственного кризиса, экспорт собственного зерна без всяких препятствий и получение от этого выгоды. Они хотят заработать как можно больше денег", – сказал Кулеба.

По его словам, проблема этой стратегии в том, что платить за нее придется народам Украины и Африки.

"Потому что наше зерно не экспортируется, нашу инфраструктуру разрушают, а обычные люди по всей Африке должны будут платить больше за хлеб и другую еду из-за роста цен", – заявил министр.

"А Россия будет набивать свои карманы деньгами для финансирования военной машины за счет Африки. Вот то, что происходит", – добавил Кулеба.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В частности, ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов.

На этом фоне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал активнее помогать Украине.