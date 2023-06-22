У Тихому океані врятували 8 данців після зіткнення з китами

У Тихому океані врятували вісьмох данців, чий вітрильник перекинувся після зіткнення з одним або двома китами.

Про це йдеться в повідомленні Збройних сил Данії, опублікованому в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Залишивши вітрильний човен, його екіпаж врятувався на плоту і покликав на допомогу через супутниковий телефон.

"Батькові зателефонувала його дочка з супутникового телефону і повідомила, що 51-футовий (15-метровий. – Ред.) вітрильник перекинувся після зіткнення з одним або двома китами, але всі вісім данців були в безпеці на рятувальному плоту", – йдеться у повідомленні.

Батько жінки, що перебувала на борту, зв'язався з данськими рятувальними службами, які проінформували про подію пошуково-рятувальну місію Об'єднаного рятувально-координаційного центру в Гонолулу на Гаваях.

Пізніше данців знайшло риболовецьке судно. Воно перевезло їх на контейнеровоз Mathilde Schulte, який прямував до Таїті, повідомили у Збройних силах Данії.

Як відомо, у Атлантичному океані з неділі тривають пошуки батискафа "Титан", який здійснював експедицію до затонулого лайнера "Титанік". На прохання президента Франції Еммануеля Макрона французький корабель під назвою Atalante скерували до району зникнення човна.