Росія вимагає від Осло 4 млн євро за норвезьких оленів, які паслися в її національному парку

Росія висунула вимогу про компенсацію в розмірі 47 мільйонів норвезьких крон (понад 4,2 млн євро) за 40 оленів з Норвегії, які перебували в російській частині національного парку "Пасвік" трохи більше двох місяців і паслися там.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал VG.

Співробітники російської частини національного парку "Пасвік" виявили у грудні, що 40 оленів прийшли пастися через кордон з норвезького регіону Фіннмарк. Олені повернулись до Норвегії в січні і, за оцінками, перебували в Росії трохи більше двох місяців.

Росія підрахувала, що перебування оленів у країні коштувало їй приблизно 47 мільйонів норвезьких крон і подала вимогу про компенсацію.

Норвезька сторона поки що не визначилася з позицією щодо цієї вимоги, сказав в.о. керівника департаменту Тоне Францен Сеппола в Управлінні сільського господарства в місті Альта.

"Спочатку ми визначили пріоритетом роботи з покращення та утримання огорожі. Що стосується позову про компенсацію за незаконний випас норвезьких оленів, то наразі ми плануємо зустріч з Радою національного парку Росії. Тому поки що зарано відповідати на питання про компенсацію", – сказала вона.

Нагадаємо, кит-білуга на ім’я Хвалдімір, якого вперше виявили чотири роки тому біля Норвегії й запідозрили у шпигунстві на користь РФ, у травні опинився в районі узбережжя Швеції – ймовірно, він шукає пару.

Баренцове море, де перебував Хвалдімір, є стратегічним геополітичним районом, де відстежується рух західних і російських підводних човнів. Воно також є воротами до Північного шляху, який скорочує морські подорожі між Атлантичним і Тихим океанами.