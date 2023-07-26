Россия требует от Осло 4 млн евро за норвежских оленей, которые паслись в ее национальном парке

Россия выдвинула требование о компенсации в размере 47 миллионов норвежских крон (более 4,2 млн евро) за 40 оленей с Норвегии, которые находились в российской части национального парка "Пасвик" чуть более двух месяцев и паслись там.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал VG.

Сотрудники российской части национального парка "Пасвик" обнаружили в декабре, что 40 оленей пришли пастись через границу из норвежского региона Финнмарк. Олени вернулись в Норвегию в январе и, по оценкам, находились в России чуть более двух месяцев.

Россия подсчитала, что пребывание оленей в стране стоило ей примерно 47 миллионов норвежских крон, и подала требование о компенсации.

Норвежская сторона пока не определилась с позицией по этому требованию, сказал и.о. руководителя департамента Тоне Францен Сеппола в Управлении сельского хозяйства в городе Альта.

"Сначала мы определили приоритетом работы по улучшению и содержанию ограждения. Что касается иска о компенсации за незаконный выпас норвежских оленей, то сейчас мы планируем встречу с Советом национального парка России. Поэтому пока рано отвечать на вопрос о компенсации", – сказала она.

Напомним, кит-белуха по имени Хвалдимир, которого впервые обнаружили четыре года назад возле Норвегии и заподозрили в шпионаже в пользу РФ, в мае оказался в районе побережья Швеции – вероятно, он ищет пару.

Баренцево море, где видели Хвалдимира, является стратегическим геополитическим районом, где отслеживается движение западных и российских подводных лодок. Оно также является воротами к Северному пути, который сокращает морские путешествия между Атлантическим и Тихим океанами.