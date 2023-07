МЗС РФ скаржиться на "русофобію" у Чехії: Прага різко відповіла

Міністерство закордонних справ Чехії різко відреагувало на заяви РФ щодо звинувачень у "русофобії".

Про це йдеться у повідомленні чеського МЗС у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі чеське зовнішньополітичне відомство навело заяву МЗС РФ, у якій йшлося про "хронічні проблеми Чехії" і "подальше сповзання Праги до русофобського курсу".

Chronic problems of Czechia: we don’t kidnap children, bomb hospitals, and occupy neighbours. Get out of Ukraine. pic.twitter.com/aYsumfTWQ0