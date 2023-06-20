В уряді Чехії не бачать відновлення відносин з РФ, доки там не відбудеться кардинальних змін

Офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не перестане бути загрозою для сусідів.

Як повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", про це під час публічної дискусії заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Він констатував, що незалежно від того, як закінчиться цей етап війни, нормалізація відносин з Росією буде неможлива ще дуже тривалий час.

Ліпавський зауважив, що сама по собі зміна керівництва РФ, якби це відбулося, недостатня для того, щоб Захід відійшов від політики стримування та міжнародної ізоляції Росії.

"Лише глибока трансформація російського суспільства та відмова від ідеї конфронтації із сусідами та Заходом дозволить нам будувати нові, дружні стосунки з Росією та будувати безпекову архітектуру у Європі, що грунтуватиметься та співпраці та взаємній довірі", – зазначив глава МЗС.

До того часу, додав він, Росія залишатиметься прямою загрозою для усієї Європи.

Зі свого боку прем’єр Петр Фіала наголосив, що 2022 рік найкращий доказ того, чому Чехія має належно дбати про обороноздатність свого війська.

Він також зауважив, що хоча від контрнаступу України зараз чималі очікування, війна навряд чи закінчиться найближчим часом і ще залишається ризик її "замороження", що стало би довгостроковим фактором нестабільності.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел наполягає на необхідності уважно стежити за громадянами РФ, яки виїхали і проживають на Заході.