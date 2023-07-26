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МИД РФ жалуется на "русофобию" в Чехии: Прага резко ответила

Среда, 26 июля 2023, 10:22

Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на заявления РФ относительно обвинений в "русофобии".

Об этом говорится в сообщении чешского МИД в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В своем посте чешское внешнеполитическое ведомство привело заявление МИД РФ, в котором говорилось о "хронических проблемах Чехии" и "дальнейшем сползании Праги к русофобскому курсу".

В ответ МИД Чехии вспомнил об агрессии РФ против Украины.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим госпитали и не оккупируем соседей. Вон из Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня руководитель департамента безопасности Министерства иностранных дел Чехии Мартин Повейсил заявил, что считает Россию "прямой военной угрозой" для страны и ее восточных союзников по НАТО.

Перед этим министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.

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