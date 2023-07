МИД РФ жалуется на "русофобию" в Чехии: Прага резко ответила

Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на заявления РФ относительно обвинений в "русофобии".

Об этом говорится в сообщении чешского МИД в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В своем посте чешское внешнеполитическое ведомство привело заявление МИД РФ, в котором говорилось о "хронических проблемах Чехии" и "дальнейшем сползании Праги к русофобскому курсу".

Chronic problems of Czechia: we don’t kidnap children, bomb hospitals, and occupy neighbours. Get out of Ukraine. pic.twitter.com/aYsumfTWQ0