МИД РФ жалуется на "русофобию" в Чехии: Прага резко ответила

Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на заявления РФ относительно обвинений в "русофобии".

Об этом говорится в сообщении чешского МИД в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В своем посте чешское внешнеполитическое ведомство привело заявление МИД РФ, в котором говорилось о "хронических проблемах Чехии" и "дальнейшем сползании Праги к русофобскому курсу".

Chronic problems of Czechia: we don’t kidnap children, bomb hospitals, and occupy neighbours. Get out of Ukraine. pic.twitter.com/aYsumfTWQ0 — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) July 25, 2023

В ответ МИД Чехии вспомнил об агрессии РФ против Украины.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим госпитали и не оккупируем соседей. Вон из Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня руководитель департамента безопасности Министерства иностранных дел Чехии Мартин Повейсил заявил, что считает Россию "прямой военной угрозой" для страны и ее восточных союзников по НАТО.

Перед этим министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.