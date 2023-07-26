Польша подала в Еврокомиссию жалобу на Германию за незаконный ввоз мусора

Правительство Польши подало жалобу в Европейскую комиссию против Германии за незаконно ввезенные в страну отходы.

Об этом на пресс-конференции заявила глава Министерства климата и окружающей среды Анна Москва, сообщает "Европейская правда".

"Мы ожидаем немедленных действий со стороны Германии, чтобы забрать обратно более 35 тысяч тонн отходов, которые незаконно попали в Польшу", – сказала министр.

По ее словам, Польша уже неоднократно обращалась к Германии на государственном и федеральном уровнях с призывом вывезти этот мусор, который незаконно хранится на польской территории.

"Несмотря на многочисленные обращения Главной инспекции по охране окружающей среды в офисы отдельных государств, отходы так и не были вывезены в Германию. Поэтому мы вынуждены использовать этот путь и используем жалобу в ЕК, которая является первым этапом рассмотрения дела в Суде ЕС", – отметила Москва.

В то же время министр Польши по делам ЕС Шимон Шиньковский вель Сенк указал на нарушение европейского законодательства со стороны Германии и добавил, что именно она должна взять на себя ответственность за отходы, нелегально ввезенные в Польшу.

"Прикрытие компетенцией федеральных земель в этом вопросе не может быть оправдано в контексте международного права. Поэтому на основании статьи 259 Договора о Европейском Союзе мы инициируем первый этап процедуры – то есть подачу жалобы в Европейскую комиссию. Следующим этапом является возможность подачи жалобы в Суд Европейского Союза", – сказал министр.

Польша предупреждала о таких намерениях еще с мая и утверждает, что в Германии игнорируют все запросы по этому поводу уже почти год.

Немецкие отходы составляют около 60% всех, которые ввозятся в Польшу для переработки из других стран.

В 2022 году Польша впервые отдала на экспорт больше отходов, чем импортировала.