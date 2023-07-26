Експорт французької зброї встановив рекорд у 2022 році

Французький експорт озброєнь встановив рекорд у 2022 році завдяки продажу винищувачів Rafale.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє щорічний звіт для парламенту, копію якого отримало AFP.

Як йдеться у звіті, досягти рекордного показника у 27 млрд євро допоміг контракт, який підписали з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

"Знаковий контракт на 80 літаків Rafale для ОАЕ є основним внеском у цю історичну цифру", – заявило Міністерство оборони Франції.

Контракт з ОАЕ на постачання винищувачів, який підписали у грудні 2021 року, коштує трохи більше 16 млрд євро, що більше, ніж весь експорт французької зброї у 2021 року на 4,4 млрд євро.

Як зазначається у звіті, замовлення на шість літаків Rafale також зробили Індонезія і Греція, а в липні 2022 року Індія дала принципову згоду на придбання ще 26 Rafale.

У 2022 році Франція також експортувала до Греції три фрегати разом з обладнанням і відповідним озброєнням. Крім того, Польща підписала контракт на придбання двох французьких супутників спостереження в грудні того ж року.

Примітно, що у 2022 році на регіон Близького і Середнього Сходу припадатиме 64% загального обсягу замовлень французької озброєнь, випереджаючи Європу (23%) і Азію (8%).

Раніше повідомлялося, що Сербія все ще прагне купити винищувачі Rafale у французької компанії Dassault, але обговорює ціну і пов'язані з ними системи озброєнь.

Перед цим Національна асамблея Франції в середу схвалила збільшення семирічного оборонного бюджету країни до 413 мільярдів євро, яке Міністерство оборони називало необхідним для підтримання обороноздатності країни.