Экспорт французского оружия установил рекорд в 2022 году

Французский экспорт вооружений установил рекорд в 2022 году благодаря продаже истребителей Rafale.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ежегодный отчет для парламента, копию которого получило AFP.

Как говорится в отчете, достичь рекордного показателя в 27 млрд евро помог контракт, который подписали с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

"Знаковый контракт на 80 самолетов Rafale для ОАЭ является основным вкладом в эту историческую цифру", – заявило Министерство обороны Франции.

Контракт с ОАЭ на поставку истребителей, который подписали в декабре 2021 года, стоит чуть более 16 млрд евро, что больше, чем весь экспорт французского оружия в 2021 году на 4,4 млрд евро.

Как отмечается в отчете, заказ на шесть самолетов Rafale также сделали Индонезия и Греция, а в июле 2022 года Индия дала принципиальное согласие на приобретение еще 26 Rafale.

В 2022 году Франция также экспортировала в Грецию три фрегата вместе с оборудованием и соответствующим вооружением. Кроме того, Польша подписала контракт на приобретение двух французских спутников наблюдения в декабре того же года.

Примечательно, что в 2022 году на регион Ближнего и Среднего Востока будет приходиться 64% общего объема заказов французских вооружений, опережая Европу (23%) и Азию (8%).

Ранее сообщалось, что Сербия все еще стремится купить истребители Rafale у французской компании Dassault, но обсуждает цену и связанные с ними системы вооружений.

Перед этим Национальная ассамблея Франции в среду одобрила увеличение семилетнего оборонного бюджета страны до 413 миллиардов евро, которое Министерство обороны называло необходимым для поддержания обороноспособности страны.