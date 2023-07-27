Ірландія не буде висловлювати співчуття, коли помре Путін – прем’єр

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що його країна навряд чи висловлюватиме співчуття Росії, коли помре її президент Владімір Путін.

Про це він сказав, коментуючи події 1945 року, коли тодішній міністр закордонних справ Еймон де Валера висловив співчуття Німеччині через смерть Адольфа Гітлера, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи висловить Ірландія подібні співчуття Росії у разі смерті Путіна, Варадкар сказав: "Ні. Я так не думаю".

Варадкар додав, що ірландська делегація навряд чи буде присутньою на похороні Путіна.

"Я не міг би собі уявити, що ми будемо на похоронах", – додав ірландський прем’єр, якому Росія заборонила в’їзд.

Ірландія наполягає на тому, що продовжує дотримуватися політики нейтралітету. Однак ірландські урядовці уточнюють, що ще стосується саме військового нейтралітету, а не політичного.

Нагадаємо, 19 липня Лео Варадкар приїжджав із візитом до Києва. В рамках поїздки він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про виділення ще п'яти мільйонів євро гуманітарної допомоги для України і про навчання українських саперів та військових медиків.