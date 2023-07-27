Ирландия не будет выражать соболезнования, когда умрет Путин - премьер

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что его страна вряд ли будет выражать соболезнования России, когда умрет ее президент Владимир Путин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Варадкар комментировал события 1945 года, когда тогдашний министр иностранных дел Эймон де Валера выразил соболезнования Германии из-за смерти Адольфа Гитлера,

Отвечая на вопрос журналистов, выразит ли Ирландия подобные соболезнования России в случае смерти Путина, Варадкар сказал: "Нет. Я так не думаю".

Варадкар добавил, что ирландская делегация вряд ли будет присутствовать на похоронах Путина.

"Я не мог бы себе представить, что мы будем на похоронах", – добавил ирландский премьер, которому Россия запретила въезд.

Ирландия настаивает на том, что продолжает придерживаться политики нейтралитета. Однако ирландские чиновники уточняют, что это касается именно военного нейтралитета, а не политического.

Напомним, 19 июля Лео Варадкар прибыл с визитом в Киев. В ходе поездки он посетил Бучу, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи он объявил, что Ирландия выделит еще 5 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины и будет обучать украинских саперов и военных медиков.

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