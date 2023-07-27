У Литві затримали громадянина Латвії, який намагався вивезти нелегалів до Німеччини

У Литві затримали громадянина Латвії, який намагався вивезти до Німеччини нелегалів, сховавши одного з них у багажнику автомобіля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Правоохоронці зупинили автомобіль Audi A6 із 42-річним громадянином Латвії за кермом. При цьому салон автівки був переповнений пасажирами, ще одного знайшли в багажнику.

Delfi

У машині перебували громадяни Сирії, Алжиру і Філіппін. Усі вони прямували транзитом через Литву та Польщу до Німеччини.

Громадянин Латвії, який перевозив нелегальних мігрантів через кордон, стверджував, що підібрав їх у Даугавпілсі, щоб відвезти до Німеччини. Доїхавши до місця призначення, кожен із них заплатив би водієві 120 євро.

За попередніми даними, іноземці проникли нелегально до Латвії з Білорусі в супроводі провідника.

Чоловіка, який перевозив п'ятьох нелегальних мігрантів, взяли під варту на два місяці. Йому загрожує до восьми років в'язниці за незаконне перевезення людей через державний кордон.

Нелегальних мігрантів, які так і не дісталися Німеччини, тимчасово розмістили в Центрі реєстрації іноземців, їх планують передати латвійській стороні.

Нагадаємо, напередодні у Польщі затримали 29-річного громадянина України, якого підозрюють в організації незаконного перетину польського кордону мігрантами.