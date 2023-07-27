В Литве задержали гражданина Латвии, пытавшегося вывезти нелегалов в Германию

В Литве задержали гражданина Латвии, который пытался вывезти в Германию нелегалов, спрятав одного из них в багажнике автомобиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Правоохранители остановили автомобиль Audi A6 с 42-летним гражданином Латвии за рулем. При этом салон автомобиля был переполнен пассажирами, еще одного нашли в багажнике.

Delfi

В машине находились граждане Сирии, Алжира и Филиппин. Все они направлялись транзитом через Литву и Польшу в Германию.

Гражданин Латвии, который перевозил нелегальных мигрантов через границу, утверждал, что подобрал их в Даугавпилсе, чтобы отвезти в Германию. Доехав до места назначения, каждый из них заплатил бы водителю 120 евро.

По предварительным данным, иностранцы проникли нелегально в Латвию из Беларуси в сопровождении проводника.

Мужчину, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, взяли под стражу на два месяца. Ему грозит до восьми лет тюрьмы за незаконную перевозку людей через государственную границу.

Нелегальных мигрантов, которые так и не добрались до Германии, временно разместили в Центре регистрации иностранцев, их планируют передать латвийской стороне.

Напомним, накануне в Польше задержали 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в организации незаконного пересечения польской границы мигрантами.