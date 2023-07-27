Поблизу Нідерландів продовжує горіти корабель з 3 тисячами авто на борту

Ситуація з палаючим вантажним судном на північ від нідерландського острова Амеланд практично не змінилась від вечора середи – пожежу не вдалося загасити, і судно все ще на плаву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіомовник NOS.

"Корабель прив’язаний до буксира, тому ми можемо утримувати його на місці", – сказав Едвін Граннеман з берегової охорони Нідерландів.

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За словами Граннемана, на борту надзвичайно спекотно: "Там все ще є пожежі та дим". Сьогодні літак берегової охорони підніметься в повітря, щоб перевірити, чи знизилася температура на борту. Рятувальна компанія хоче піднятися на борт разом з персоналом, щоб побачити, який стан справ і що потрібно робити далі.

За словами Граннемана, може минути кілька днів, перш ніж пожежа буде ліквідована. Кризова команда берегової охорони та аварійно-рятувальних компаній зустрічається у четвер, щоб обговорити різні сценарії розвитку подій.

Найбільше побоювань викликає те, що судно перекинеться і затоне. Це може означати, що частину вантажу з 3000 автомобілів віднесе до Вадденських островів. "Це територія Всесвітньої спадщини, і вона може бути пошкоджена, якщо дуже дивні, токсичні продукти опиняться там", – заявив вчора мер Амеланду Лео Пітер Стоел.

Як повідомлялося, судно Fremantle Highway прямувало з Бремергафена в Німеччині до Порт-Саїда в Єгипті, коли на його борту почалася пожежа.

За словами представника берегової охорони, пожежа, ймовірно, почалася в одному з 25 електромобілів. Вогонь швидко поширився.