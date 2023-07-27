Вблизи Нидерландов продолжает гореть корабль с 3 тысячами авто на борту

Ситуация с горящим грузовым судном к северу от нидерландского острова Амеланд практически не изменилась с вечера среды – пожар не удалось потушить, и судно все еще на плаву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиовещатель NOS.

"Корабль привязан к буксиру, поэтому мы можем удерживать его на месте", – сказал Эдвин Граннеман из береговой охраны Нидерландов.

фото ANP

По словам Граннемана, на борту чрезвычайно жарко: "Там все еще есть пожары и дым". Сегодня самолет береговой охраны поднимется в воздух, чтобы проверить, снизилась ли температура на борту. Спасательная компания хочет подняться на борт вместе с персоналом, чтобы увидеть, каково положение дел и что нужно делать дальше.

По словам Граннемана, может пройти несколько дней, прежде чем пожар будет ликвидирован. Кризисная команда береговой охраны и аварийно-спасательных компаний встречается в четверг, чтобы обсудить различные сценарии развития событий.

Больше всего опасений вызывает то, что судно перевернется и затонет. Это может означать, что часть груза из 3000 автомобилей отнесет к Вадденским островам. "Это территория Всемирного наследия, и она может быть повреждена, если очень странные, токсичные продукты окажутся там", – заявил вчера мэр Амеланда Лео Питер Стоэл.

Как сообщалось, судно Fremantle Highway направлялось из Бремерхафена в Германии в Порт-Саид в Египте, когда на его борту начался пожар.

По словам представителя береговой охраны, пожар, вероятно, начался в одном из 25 электромобилей. Огонь быстро распространился.