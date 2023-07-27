Влада Праги хоче скасувати концерт пропутінської співачки Нетребко

Влада Праги розглядає можливість скасування жовтневого концерту російської оперної співачки Анни Нетребко, відомої прихильністю до президента Росії Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Виступ Нетребко в Празі запланований на 16 жовтня в залі Берджиха Сметани Муніципального дому, який належить місту. "Ми будемо шукати спосіб скасувати концерт", – сказав заступник мера Праги з питань культури Їржі Поспішил.

За словами Поспішила, в керівництві міста існує консенсус щодо скасування концерту. Колишній мер, а нині заступник мера з питань транспорту Зденек Гржиб сказав про скасування концерту лише те, що це питаня перебуває у зоні відповідальності Поспішила.

Продюсер Алена Кунертова з агентства Nachtigall Artists, яке займається організацією концерту Нетребко в Празі, заявила, що не розуміє зусиль, спрямованих на скасування заходу. За її словами, російська співачка засудила війну. У разі скасування концерту, на який вже продано 80% квитків, агентство і сама артистка вимагатимуть компенсацію у міста.

Нетребко, яка тривалий час живе в Австрії, в минулому підтримувала Владіміра Путіна під час президентських виборів. Вона також фотографувалася з прапором і представниками проросійських сепаратистів в Україні і пожертвувала мільйон рублів зраднику та колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході.

Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

Нагадаємо, у липні 2022 року концерт Анни Нетребко у Штутгарті скасували без можливості перенесення дати. А перед тим її звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.