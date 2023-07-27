Власти Праги хотят отменить концерт пропутинской певицы Нетребко

Власти Праги рассматривают возможность отмены октябрьского концерта российской оперной певицы Анны Нетребко, известной приверженностью к президенту России Путину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Выступление Нетребко в Праге запланировано на 16 октября в зале Берджиха Сметаны Муниципального дома, который принадлежит городу. "Мы будем искать способ отменить концерт", – сказал заместитель мэра Праги по вопросам культуры Иржи Поспишил.

По словам Поспишила, в руководстве города существует консенсус относительно отмены концерта. Бывший мэр, а ныне заместитель мэра по вопросам транспорта Зденек Гржиб сказал об отмене концерта только то, что этот вопрос находится в зоне ответственности Поспишила.

Продюсер Алена Кунертова из агентства Nachtigall Artists, которое занимается организацией концерта Нетребко в Праге, заявила, что не понимает усилий, направленных на отмену мероприятия. По ее словам, российская певица осудила войну. В случае отмены концерта, на который уже продано 80% билетов, агентство и сама артистка будут требовать компенсации у города.

Нетребко, которая долгое время живет в Австрии, в прошлом поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов. Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей предателю и коллаборанту Олегу Цареву.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе.

Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за всю свою жизнь.

Напомним, в июле 2022 года концерт Анны Нетребко в Штутгарте отменили без возможности переноса даты. А перед тем ее уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.