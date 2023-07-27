Нові випадки пташиного грипу виявили у Фінляндії

У Фінляндії на звірофермах у Південній і Центральній Пох'янмаа, що у південній частині країни, виявили нові випадки пташиного грипу.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує Yle.

Наразі вірус виявили у 20 господарствах країни. Нові випадки зараження зафіксували на фермах у громаді Каустінен і муніципалітеті Каухава.

В Каустінені пташиний грип виявили у 12 із 27 господарств у норок, єнотів, чорно-бурих і блакитних лисиць.

Агентство продовольства Фінляндії вивчає можливість приспати хутрових звірів на трьох фермах, тоді як під пильним наглядом перебувають ще два господарства.

У червні в Польщі з'явилися повідомлення про велику кількість котів, які помирають від невідомої хвороби. Початкові аналізи, проведені Головною ветеринарною інспекцією, показали, що деякі з померлих тварин були хворі на пташиний грип.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Кшиштоф Цецюра заявляв про те, що людині не загрожує вірус пташиного грипу H5N1, через який в країні гинули коти.

Наприкінці минулого року Агентство ЄС з безпеки харчових продуктів (EFSA) повідомило, що епідемія пташиного грипу у Європі кінця 2021-2022 року стала найгіршою з усіх, які відстежувалися.