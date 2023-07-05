У Польщі заявили, що пташиний грип, який вбиває котів у країні, не загрожує людині

Заступник міністра сільського господарства Польщі Кшиштоф Цецюра заявив про те, що людині не загрожує вірус пташиного грипу H5N1, через який в країні гинуть коти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

"Нам нічого не загрожує. Інформація про те, що вірус пташиного грипу знаходиться в сирому м'ясі птиці, абсолютно неперевірена", – зазначив Цецюра.

Посадовець також звинуватив журналістів у "надмірній інтерпретації та маніпуляції", додавши, що існують спроби використати публікації в пресі про цю справу "для дискредитації якості польської птиці".

У червні в Польщі з'явилися повідомлення про велику кількість котів, які помирають від невідомої хвороби. Початкові аналізи, проведені Головною ветеринарною інспекцією, показали, що деякі з померлих тварин були хворі на пташиний грип.

За словами вірусолога з Малопольського біотехнологічного центру Ягеллонського університету, професора Кшиштофа Пирча, одним із ймовірних шляхів передачі вірусу пташиного грипу H5N1 від птахів до домашніх котів є їжа.

"У пресі з'явилися матеріали про те, що результати досліджень, проведених нашими науковими групами, показали, що ці коти були інфіковані протягом останніх тижнів вірусом пташиного грипу H5N1 через заражене м'ясо польської домашньої птиці. Я хотів би сказати, що це неправда, ми цього не довели", – заявив професор Пирч.

У комюніке, опублікованому в понеділок, Головна ветеринарна інспекція Польщі повідомила, що жодна людина, яка контактувала з хворими тваринами, у більшості з яких перебіг хвороби був летальним, не захворіла.

В січні 2023 року державне ветеринарне управління Чехії розпорядилось знищити всіх 750 тисяч курей на птахофермі в селі Брод-над-Тиху, що за 150 кілометрів на захід від Праги, через погіршення спалаху пташиного грипу.

Наприкінці минулого року Агентство ЄС з безпеки харчових продуктів (EFSA) повідомило, що епідемія пташиного грипу у Європі кінця 2021-2022 року стала найгіршою з усіх, які відстежувалися.