В Турции оштрафовали стриминговые сервисы из-за угрозы "семейным ценностям"

Высший совет по вопросам радио и телевидения Турции (RTUK) в среду наложил штрафы на ряд крупных стриминговых сервисов из-за показа контента с ЛГБТ-персонажами и, как он выразился, "нормализации непристойности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Среди платформ, которые оштрафовал турецкий регулятор – Netflix, Amazon Prime, Disney+, MUBI, BluTV и Radio Virgin.

К примеру, объявляя о штрафе из-за сериала Netflix "Анна", RTUK заявил, что он содержит "непризнание границ гендера, сексуальности и отношений, конструирование альтернативного идеального мира, основанного на гендере, изменение универсальной формы семьи, детальный показ сцен интенсивной непристойности".

По мнению медиарегулятора Турции, это "противоречит принципу защиты семьи". По аналогичным причинам были оштрафованы Disney+ (из-за сериала "С любовью, Виктор") и Amazon Prime ("Современная любовь").

Ведомство пока не уточнило сумму штрафов для каждой платформы.

В сентябре RTUK планирует провести внеочередную встречу с представителями цифровых потоковых платформ, где им разъяснят "ценности турецкой семьи, национальные и моральные ценности, а также неделимую добропорядочность Турции".

В августе 2019 года RTUK получил полномочия по надзору за цифровыми потоковыми платформами благодаря изменениям в законодательстве, которые усилили государственный контроль. После этого на цифровые платформы было наложено несколько штрафов параллельно с усилением давления и цензуры на СМИ и интернет со стороны правительства.

Напомним, в прошлом году суд Анкары принял решение о блокировании всех языковых версий сайтов немецкой медиакомпании Deutsche Welle и американского иновещания "Голос Америки", поскольку они отказались подавать заявки на получение лицензии на вещание.