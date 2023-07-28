США планують розпочати постачання танків Abrams в Україну у вересні – ЗМІ

Американські танки Abrams можуть доставити в Україну приблизно у вересні після проведення модернізації в Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Politico повідомили джерела.

Зазначається, що у серпні кілька танків Abrams планують відправити до Німеччини, де вони пройдуть фінальну модернізацію. Через місяць після цього першу партію бронетехніки планують відправити в Україну.

США відправляють Україні старіші моделі M1A1 замість більш сучасної версії A2, щоб пришвидшити доставку.

За даними джерел видання, у першій партії Україні передадуть від шести до восьми Abrams. Всього США планують відправити 31 танк.

Ще декілька співрозмовників видання припустили, що Abrams можуть приїхати в Україну вже у серпні, але назвали ці терміни надто оптимістичними.

Наразі українські військові проходять навчання на Abrams у Німеччині. За даними ЗМІ, їх планують завершити до кінця літа.

Нагадамо, адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання танків Leopard.

У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.