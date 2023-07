Відважність українців вражає світ: в ЄС вітають Україну з Днем державності

В ЄС привітали Україну з Днем державності, пообіцявши продовжувати підтримку у протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приєднуюся сьогодні до відважних українців у святкуванні Дня державності України у час, коли Росія продовжує вести загарбницьку війну проти її народу та на її території, уражаючи увесь світ.

ЄС підтримує Україну і продовжуватиме робити це стільки, скільки буде потрібно", – написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

До вітань приєдналася президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Щоб протистояти вторгненню, потрібні мужність і сила. Незважаючи на невибіркові та безглузді атаки, українці залишаються неймовірно хоробрими.

Приєднуючись до них у святкуванні Дня державності, ми підтверджуємо солідарність з тими, хто бореться за захист наших цінностей свободи, демократії та миру", – написала вона.

It takes courage and strength to resist an invasion.



Despite indiscriminate & senseless attacks, Ukrainians remain incredibly brave.



As we join them in celebrating Statehood Day, we reaffirm solidarity with those fighting to protect our values of freedom, democracy & peace 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/LczYs1F0jW