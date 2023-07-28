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Відважність українців вражає світ: в ЄС вітають Україну з Днем державності

П'ятниця, 28 липня 2023, 10:54

В ЄС привітали Україну з Днем державності, пообіцявши продовжувати підтримку у протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приєднуюся сьогодні до відважних українців у святкуванні Дня державності України у час, коли Росія продовжує вести загарбницьку війну проти її народу та на її території, уражаючи увесь світ.

ЄС підтримує Україну і продовжуватиме робити це стільки, скільки буде потрібно", – написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

До вітань приєдналася президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Щоб протистояти вторгненню, потрібні мужність і сила. Незважаючи на невибіркові та безглузді атаки, українці залишаються неймовірно хоробрими.

Приєднуючись до них у святкуванні Дня державності, ми підтверджуємо солідарність з тими, хто бореться за захист наших цінностей свободи, демократії та миру", – написала вона.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час зустрічі у Білому домі пообіцяли подальшу підтримку України у боротьбі з російською агресією.

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