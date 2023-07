Отважность украинцев поражает мир: в ЕС поздравляют Украину с Днем государственности

В ЕС поздравили Украину с Днем государственности, пообещав продолжать поддержку в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Свое поздравление в Twitter опубликовал президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Присоединяюсь сегодня к отважным украинцам в праздновании Дня государственности Украины в то время, когда Россия продолжает вести захватническую войну против ее народа и на ее территории, поражая весь мир.

ЕС поддерживает Украину и будет продолжать делать это столько, сколько потребуется", – заверил Мишель.

К поздравлениям присоединилась президент Европарламента Роберта Метсола.

"Чтобы противостоять вторжению, нужны мужество и сила. Несмотря на неизбирательные и бессмысленные атаки, украинцы остаются невероятно храбрыми.

Присоединяясь к ним в праздновании Дня государственности, мы подтверждаем солидарность с теми, кто борется за защиту наших ценностей свободы, демократии и мира", – написала она.

