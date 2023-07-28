Бразилія відмовилась видати США шпигуна РФ, який намагався влаштуватись до суду в Гаазі

Міністерство юстиції Бразилії відмовило в екстрадиції до США російського співробітника ГРУ Сергєя Черкасова, який ледве не працевлаштувався у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу бразильського Мін’юсту.

Як зазначили у відомстві, департамент міжнародно-правової співпраці визнав запит США "необґрунтованим у зв'язку з тим, що стосовно обвинуваченого вже є затверджене рішення Верховного суду про екстрадицію".

У міністерстві нагадали, що 17 березня Верховний суд Бразилії затвердив заяву про добровільну видачу Черкасова Росії. Рішення набуло чинності 11 квітня, але його виконання було призупинено.

Justice Department

Черкасова затримали в червні минулого року в Нідерландах. За даними нідерландської розвідки, росіянин видавав себе за громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейру і намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Згодом Черкасова видворили до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів.

Російська сторона заперечувала, що Черкасов був агентом, і вимагала його екстрадиції з Бразилії, заявивши, що він не є ані співробітником ГРУ, ані студентом, за якого себе видавав, а насправді буцімто втік з Росії, щоб уникнути ув’язнення за контрабанду героїну.

У США Черкасову висунули звинувачення в агентурній діяльності на користь іноземної держави, а також шахрайстві, пов’язаному з банківськими рахунками й візами.