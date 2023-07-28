Бразилия отказалась выдать США шпиона РФ, который пытался устроиться в суда в Гааге

Министерство юстиции Бразилии отказало в экстрадиции в США российского сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, который едва не трудоустроился в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу бразильского Минюста.

Как отметили в ведомстве, департамент международно-правового сотрудничества признал запрос США "необоснованным в связи с тем, что в отношении обвиняемого уже есть утвержденное решение Верховного суда об экстрадиции".

В министерстве напомнили, что 17 марта Верховный суд Бразилии утвердил заявление о добровольной выдаче Черкасова России. Решение вступило в силу 11 апреля, но его исполнение было приостановлено.

Justice Department

Черкасова задержали в июне прошлого года в Нидерландах. По данным нидерландской разведки, россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру и пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге.

Впоследствии Черкасова выдворили в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

Российская сторона отрицала, что Черкасов был агентом, и требовала его экстрадиции из Бразилии, заявив, что он не является ни сотрудником ГРУ, ни студентом, за которого себя выдавал, а на самом деле якобы сбежал из России, чтобы избежать заключения за контрабанду героина.

В США Черкасову предъявили обвинения в агентурной деятельности в пользу иностранного государства, а также мошенничестве, связанном с банковскими счетами и визами.