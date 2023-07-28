У Франції через збій чоловікам могли продати залізничні квитки в жіночі купе

Французький залізничний перевізник SNCF визнав, що через збій у системі бронювання квитків чоловіки могли потрапити в так звані жіночі купе, де місця повинні продаватись лише жінкам.

Про це йдеться в публікації Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

Газета поговорила з 25-річною дівчиною, яка на умовах анонімності розповіла, що їхала разом із чоловіками у жіночому купе. Вона викликала кондуктора, аби поскаржитись на чоловіка, який в одному купе з нею ліг роздягненим до трусів, але той нічого не зробив.

Le Parisien нагадала аналогічну історію, яка ще у 2020 році трапилась із журналісткою Сесіль Деларю. Хоча вона також узяла квиток у жіноче купе, їй довелось їхати з двома чоловіками.

Фото Сесіль Деларю

"Це вкрай неприємно. Страшно виявити, що спиш з незнайомцями, особливо, коли ти домовився, що будеш спати тільки з жінками", – пояснила Деларю в інтерв’ю, зауваживши, що через три роки після її історії в SNCF "нічого не змінилося".

У відповідь на запит Le Parisien залізнична компанія повідомила, що виявила недолік у системі бронювання в перекупників квитків, які не використовують фірмову платформу SNCF Connect.

"Опція "тільки для жінок" автоматично активується незалежно від покупця, що дозволяє чоловікам бронювати місця в цих купе", – пояснили в SNCF і запевнили, що впровадили рішення, яке дозволить швидко покласти край цій помилці.

Водночас у компанії підкреслили низьку кількість інцидентів на гендерному підґрунті в жіночих купе, якими скористались 80 тисяч жінок станом на кінець 2022 року.

"Дані нашого департаменту безпеки свідчать лише про один випадок сексуального насильства на борту нічного поїзда в грудні 2021 року. Пасажирка, яка зазнала нападу, була взята під відповідальність провідником. В результаті повідомлення нападник був заарештований поліцією на станції", – пояснили в SNCF.