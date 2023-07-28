Во Франции из-за сбоя мужчинам могли продать железнодорожные билеты в женские купе

Французский железнодорожный перевозчик SNCF признал, что из-за сбоя в системе бронирования билетов мужчины могли попасть в так называемые женские купе, где места должны продаваться только женщинам.

Об этом говорится в публикации Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Газета поговорила с 25-летней девушкой, которая на условиях анонимности рассказала, что ехала вместе с мужчинами в женском купе. Она вызвала кондуктора, чтобы пожаловаться на мужчину, который в одном купе с ней лег раздетым до трусов, но тот ничего не сделал.

Le Parisien напомнила аналогичную историю, которая еще в 2020 году случилась с журналисткой Сесиль Деларю. Хотя она также взяла билет в женское купе, ей пришлось ехать с двумя мужчинами.

ФОТО СЕСИЛЬ ДЕЛАРЮ

"Это крайне неприятно. Страшно обнаружить, что спишь с незнакомцами, особенно, когда ты договорился, что будешь спать только с женщинами", – пояснила Деларю в интервью, отметив, что спустя три года после ее истории в SNCF "ничего не изменилось".

В ответ на запрос Le Parisien железнодорожная компания сообщила, что обнаружила недостаток в системе бронирования у перекупщиков билетов, которые не используют фирменную платформу SNCF Connect.

"Опция "только для женщин" автоматически активируется независимо от покупателя, что позволяет мужчинам бронировать места в этих купе", – пояснили в SNCF и заверили, что внедрили решение, которое позволит быстро положить конец этой ошибке.

В то же время в компании подчеркнули низкое количество инцидентов на гендерной почве в женских купе, которыми воспользовались 80 тысяч женщин по состоянию на конец 2022 года.

"Данные нашего департамента безопасности свидетельствуют лишь об одном случае сексуального насилия на борту ночного поезда в декабре 2021 года. Пассажирка, подвергшаяся нападению, была взята под ответственность проводником. В результате сообщения нападавший был арестован полицией на станции", – пояснили в SNCF.