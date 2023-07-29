У Греції за добу сталася 51 нова лісова пожежа, більшість приборкали

За останні 24 години пожежники боролися з 51 новою лісовою пожежею, в результаті чого загальна кількість активних лісових пожеж в країні зросла до 96.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У своєму останньому звіті Пожежна служба повідомила, що більшість нових пожеж було ліквідовано одразу на початковій стадії.

Великий контингент наземних пожежників все ще працює на острові Родос і в північно-східній Ахайї, на Пелопоннесі, де проводиться повітряне скидання води.

На північному сході Корфу великий контингент також займається ліквідацією пожеж за допомогою 4 літаків і 2 гелікоптерів.

Слідчі також вивчають причини пожеж.

Міністр цивільного захисту Греції Васіліс Кікіліас дав попередню оцінку руйнівним пожежам, які впродовж останніх 10 днів вирують у країні.

За його словами, переважна більшість пожеж були викликані підпалами або відбулися внаслідок злочинної недбалості.

У п’ятницю грецький міністр у справах захисту населення Норіс Мітаракіс подав прем’єру Кіріакосу Міцотакісу заяву про відставку на тлі масштабних лісових пожеж.