У Греції пішов у відставку міністр, відповідальний за гасіння пожеж

Грецький міністр у справах захисту населення Норіс Мітаракіс у п’ятницю подав прем’єру Кіріакосу Міцотакісу заяву про відставку на тлі масштабних лісових пожеж, які тривають у країні останні два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Причиною відставки Мітаракіса з посади міністра у справах захисту населення Греції назвали "особисті причини". Його обов’язки тимчасово виконуватиме заступник міністра освіти, у справах релігій і спорту Янніс Іконому.

Приведення Іконому до присяги перед президенткою Греції відбудеться у п’ятницю ввечері.

За даними грецьких ЗМІ, причиною відставки Мітаракіса стало особисте невдоволення прем’єра: мовляв, у четвер відповідальний за пожежі міністр почав свою відпустку.

Тим часом після майже двох тижгнів лісові пожежі в Греції пішли на спад.

Водночас екстрені служби працюють над тим, щоб запобігти новим спалахам у центральній частині країни, де напередодні люди були змушені тікати від потужних вибухів на складі боєприпасів.