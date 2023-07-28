Міністр цивільного захисту Греції Васіліс Кікіліас дав попередню оцінку руйнівним пожежам, які впродовж останніх 10 днів вирують у країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на державному телебаченні, інформує Iefimerida.

За його словами, переважна більшість пожеж були викликані підпалами або відбулися внаслідок злочинної недбалості. Міністр додав, що "було кілька повідомлень про кілька займань одночасно".

"Ми тут не для того, щоб прикрашати ситуацію, а для того, щоб представити факти. За 10 днів у нас виникло 667 пожеж", – зазначив Кікіліас.

Міністр додав, що кульмінація драми настала із загибеллю двох пілотів, які, за його словами, відзначились самопожертвою та героїзмом.

"Це риси тих, хто гасить пожежу. Від пожежників, волонтерів, поліції, портової охорони до простих мешканців", – сказав Кікіліас.

У п’ятницю грецький міністр у справах захисту населення Норіс Мітаракіс подав прем’єру Кіріакосу Міцотакісу заяву про відставку на тлі масштабних лісових пожеж.

Повідомлялося, що лісові пожежі в Греції вщухли після майже двотижневого горіння, але екстрені служби працюють над тим, щоб запобігти новим спалахам у центральній частині країни, де напередодні люди були змушені тікати від потужних вибухів на складі боєприпасів.