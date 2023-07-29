У парламенті Угорщини хочуть голосувати щодо Швеції і НАТО, але в Орбана бойкотують засідання
У порядку денному угорського парламенту в понеділок передбачене голосування щодо членства Швеції в НАТО.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.
Пункт програми, який вимагає спікер Ласло Кьовер, був включений до порядку денного і запланований на 13:00 цього понеділка, але, за словами Агнеси Вадай, члена опозиційної соціал-демократичної партії, керівні партія "Фідес" не братиме в ньому участі. Тому голосування щодо членства Швеції не може бути.
В електронному листі до шведського агентства TT вона пише: "Фідес" оголосив, що вони не прийдуть на засідання, тому не буде ні голосування, ні ратифікації".
Після саміту НАТО у Вільнюсі на початку липня Угорщина підтвердила, що скаже "так" членству Швеції.
Приблизно в той же час член парламенту країни заявив, що Угорщина може проголосувати за членство Швеції в НАТО лише у вересні, коли політична робота відновиться після літніх канікул.
Сара Свенссон, експерт з питань Угорщини і політолог з Університету Хальмстада, сказала, що голосування щодо членства Швеції в НАТО вимагається опозицією разом з низкою внутрішньополітичних питань. Це саме по собі є способом для опозиції отримати парламентський простір.
"Такий тип додаткового засідання, ініційований опозицією, скликався багато разів раніше і ніколи не був успішним. Загалом, члени "Фідесу" взагалі не приходили туди і не голосували", – каже вона.
Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.
Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.