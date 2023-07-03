Посланець Папи Римського каже, що в Москві не обговорював мирний план щодо України

Спеціальний представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі, який 28-29 червня перебував з візитом у Москві, заявив, що його поїздка була зосереджена на "гуманітарних" питаннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Дзуппі, у Москві він не обговорював жодні мирні ініціативи щодо України.

Він додав, що всі зустрічі "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися".

"Існує велике прагнення, щоб насильство припинилося і щоб людські життя можна було зберегти, починаючи із захисту найменших", – сказав кардинал, додавши, що найближчими днями зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати проведених зустрічей.

Нагадаємо, під час візиту до Москви Дзуппі, зокрема зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

На початку червня Дзуппі відвідував Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".