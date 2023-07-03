Посланник Папы Римского говорит, что в Москве не обсуждал мирный план по Украине

Специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, который 28-29 июня находился с визитом в Москве, заявил, что его поездка была сосредоточена на "гуманитарных" вопросах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Дзуппи, в Москве он не обсуждал никакие мирные инициативы по Украине.

Он добавил, что все встречи "были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились".

"Существует большое стремление, чтобы насилие прекратилось и чтобы человеческие жизни можно было сохранить, начиная с защиты самых маленьких", – сказал кардинал, добавив, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить результаты проведенных встреч.

Напомним, во время визита в Москву Дзуппи, в частности встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

В начале июня Дзуппи посещал Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".