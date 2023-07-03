У Вільнюсі сховають старі тролейбуси під час саміту НАТО

Вільнюс під час саміту НАТО, який пройде 11-12 липня, тимчасово виведе з експлуатації найстаріші тролейбуси, що обслуговують міську мережу громадського транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTL.

Зазначається, що литовська столиця працює над тим, щоб представити більш привабливий вигляд міста лідерам держав-членів НАТО і делегаціям.

"Під час саміту НАТО містом курсуватимуть нові тролейбуси, а старі тролейбуси Škoda будуть випущені на лінію лише у разі, якщо виникне додаткова потреба змінити або доповнити заплановані маршрути", – повідомила прессекретар муніципального підприємства Вільнюського громадського транспорту Гедре Буйвидайте.

Вказується, що водії автобусів і тролейбусів отримають додаткові інструкції. Зокрема, вони пройдуть навчання, як надавати якісні послуги на спецмаршрутах, а також отримають пам'ятки про те, як діяти в конкретних випадках або незапланованих ситуаціях, додала Буйвидайте.

Водночас, під час саміту маршрути та графіки громадського транспорту будуть змінені, щоб об'їжджати зони з обмеженням руху. При цьому з 10 по 13 липня весь громадський транспорт у Вільнюсі буде безкоштовним.

Нагадаємо, що Вільнюський муніципалітет приєднається до ініціативи підтримки вступу України до НАТО – 7-11 липня у литовській столиці вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів.

Раніше повідомлялося, що Вільнюс став першим містом у Європі, де почали використовувати безпілотні автомобілі у реальних умовах дорожнього руху.