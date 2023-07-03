В Вильнюсе спрячут старые троллейбусы во время саммита НАТО

Вильнюс во время саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля, временно выведет из эксплуатации старые троллейбусы, обслуживающие городскую сеть общественного транспорта.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTL.



Отмечается, что литовская столица работает над тем, чтобы представить более привлекательный вид города лидерам государств-членов НАТО и делегациям.



"Во время саммита НАТО по городу будут курсировать новые троллейбусы, а старые троллейбусы Škoda будут выпущены на линию только в случае, если возникнет дополнительная потребность изменить или дополнить запланированные маршруты", – сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия Вильнюсского общественного транспорта Гедре Буйвидайте.



Указывается, что водители автобусов и троллейбусов получат дополнительные инструкции. В частности, они пройдут обучение, как предоставлять качественные услуги на спецмаршрутах, а также получат памятки о том, как действовать в конкретных случаях или незапланированных ситуациях, добавила Буйвидайте.



В то же время, во время саммита маршруты и графики общественного транспорта будут изменены, чтобы объезжать зоны с ограничением движения. При этом с 10 по 13 июля весь общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным.



Напомним, что Вильнюсский муниципалитет присоединится к инициативе поддержки вступления Украины в НАТО – 7-11 июля в литовской столице вывесят не менее 33 тысяч украинских флагов.



Ранее сообщалось, что Вильнюс стал первым городом в Европе, где начали использовать беспилотные автомобили в реальных условиях дорожного движения.