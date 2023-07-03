Україна закликала США наслідувати приклад ЄС щодо допомоги в 50 млрд євро

Україна закликала своїх союзників взяти на себе багаторічні зобов'язання щодо фінансової допомоги, заявивши, що чотирирічне зобов'язання ЄС на суму 50 млрд євро є "хорошим сигналом" для США та інших держав.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню Financial Times заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, оскільки головною метою України є вступ до Євросоюзу, він сподівається, що програма ЄС стане "генеральним планом" реформ для всіх союзників. Посадовець уточнив, що вижити в цій війні Україні дозволило лідерство США, і природно, що роль США має бути на рівні з ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що в майбутньому ЄС повинен буде нести більшу частину фінансового тягаря допомоги Україні, а США – меншу, Марченко сказав, що "ця дискусія не на часі".

Український посадовець припустив, що Київ волів би отримувати значну частину з $23 млрд, виділених Світовим банком з лютого минулого року, безпосередньо з Вашингтона, а не у вигляді грантового фінансування з боку США.

"Це бажаний спосіб ведення справ (з боку США). Нас це влаштовує. Але потрібно багато часу, щоб узгодити це з нашими реаліями", – уточнив Марченко.

Міністр фінансів застеріг, що значна частина фіндопомоги Україні надається у формі кредитів – за даними Брюсселя, до третини з обіцяних ЄС 50 млрд євро буде надано у вигляді грантів. Він наголосив, що оскільки це ляже тягарем на плечі майбутніх поколінь, важливо, щоб Україна мала можливість "впливати" на те, на що будуть використані ці гроші.

Нагадаємо, 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Водночас, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.