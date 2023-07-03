Украина призвала США последовать примеру ЕС по помощи в 50 млрд евро

Украина призвала своих союзников взять на себя многолетние обязательства по финансовой помощи, заявив, что четырехлетнее обязательство ЕС на сумму 50 млрд евро является "хорошим сигналом" для США и других государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", изданию Financial Times заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, поскольку главной целью Украины является вступление в Евросоюз, он надеется, что программа ЕС станет "генеральным планом" реформ для всех союзников. Чиновник уточнил, что выжить в этой войне Украине позволило лидерство США, и естественно, что роль США должна быть на уровне с ЕС.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в будущем ЕС должен будет нести большую часть финансового бремени помощи Украине, а США – меньшую, Марченко сказал, что "эта дискуссия не ко времени".

Украинский чиновник предположил, что Киев предпочел бы получать значительную часть из $23 млрд, выделенных Всемирным банком с февраля прошлого года, непосредственно из Вашингтона, а не в виде грантового финансирования со стороны США.

"Это желательный способ ведения дел (со стороны США). Нас это устраивает . Но нужно много времени, чтобы согласовать это с нашими реалиями", – уточнил Марченко.

Министр финансов предостерег, что значительная часть финпомощи Украине предоставляется в форме кредитов – по данным Брюсселя, до трети из обещанных ЕС 50 млрд евро будет предоставлено в виде грантов. Он подчеркнул, что поскольку это ляжет бременем на плечи будущих поколений, важно, чтобы Украина имела возможность "влиять" на то, на что будут использованы эти деньги.

Напомним, 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.