На відпочинок до Литви прибула перша група дітей із Бучі

До литовського міста Паланга на відпочинок прибула перша група дітей з Бучі, що в Київській області.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на мерію Паланги.

Дітей і дорослих, які їх супроводжують, привітали прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте та мер Паланги Шарунас Вайткус.

"Ми раді, що ви приїхали на наше литовське узбережжя і зможете спокійно провести тут свої канікули. Бажаю теплих вражень, усміхнених людей і мирного неба, де не літають ракети", – сказала Шимоніте.

Мер Бучі Анатолій Федорук під час телефонного відеоінтерв'ю подякував Литві та Паланзі за ініціативу.

У перший день відпочинку в Паланзі діти їли піцу і вирушили до Балтійського моря. Біля Палангського мосту діти разом із Вайткусом і Шимоніте випустили в небо двадцять білих голубів, що символізують мир, а після цього покаталися на колесі огляду.

Загалом цього літа до Паланги завітають близько 100 дітей із Бучі з родин, які втратили одного або обох батьків під час війни, а також із багатодітних родин і соціально незахищених верств населення.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що комітет регіонів ЄС та Асоціація міст України організовують літні табори у країнах Євросоюзу для українських дітей.