На отдых в Литву прибыла первая группа детей из Бучи

В литовский город Паланга на отдых прибыла первая группа детей из Бучи, что в Киевской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на мэрию Паланги.

Детей и сопровождающих их взрослых приветствовали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и мэр Паланги Шарунас Вайткус.

"Мы рады, что вы приехали на наше литовское побережье и сможете спокойно провести здесь свои каникулы. Желаю теплых впечатлений, улыбающихся людей и мирного неба, где не летают ракеты", – сказала Шимоните.

Мэр Бучи Анатолий Федорук во время телефонного видеоинтервью поблагодарил Литву и Палангу за инициативу.

В первый день отдыха в Паланге дети ели пиццу и отправились к Балтийскому морю. Возле Палангского моста дети вместе с Вайткусом и Шимоните выпустили в небо двадцать белых голубей, символизирующих мир, а после этого покатались на колесе обозрения.

Всего этим летом в Палангу приедут около 100 детей из Бучи из семей, потерявших одного или обоих родителей во время войны, а также из многодетных семей и социально незащищенных слоев населения.

Напомним, в мае сообщалось, что Комитет регионов ЕС и Ассоциация городов Украины организуют летние лагеря в странах Евросоюза для украинских детей.