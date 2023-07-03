В Берлине подожгли фургон организации, которая помогает беженцам из Украины

В немецкой столице Берлине накануне вечером неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает помощь беженцам из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции.

По данным правоохранителей, около двух часов ночи очевидец обнаружил горящий автомобиль в районе Вайсензе и немедленно вызвал полицию и пожарных.

Пожар потушили, но соседний автомобиль получил повреждения от огня.

Как добавили в полиции, вероятный злоумышленник смог скрыться с места происшествия незамеченным.

Сейчас полиция проводит расследование по этому делу с участием отдела государственной безопасности.

Напомним, по данным опроса "Немецко-польского барометра", проведенного Немецко-польским институтом в Дармштадте и Варшавским институтом общественных дел, большинство немцев и поляков продолжают поддерживать меры, которые обе страны принимают для помощи Украине из-за российской агрессии.