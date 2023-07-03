Україна готова ратифікувати Римський статут і зробить це у найближчому майбутньому в рамках процесу вступу до Євросоюзу.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін в Гаазі на пресконференції з нагоди початку роботи Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Моя позиція абсолютно сильна: Україна ратифікує Римський статут і стане частиною родини членів Римського статуту та МКС. Я сподіваюся, що він буде схвалений рано чи пізно. Практично наша країна готова зробити це. Єдине питання – коли парламент буде готовий проголосувати", – сказав Костін.

За словами генпрокурора, Римський статут буде ратифіковано у пакеті рішень, схвалених на шляху до ЄС "у найближчому майбутньому".

"Я сподіваюся, що у рамках нашого дуже швидкого розвитку у процесі приєднання до Європейського Союзу це буде невід'ємною частиною пакета, який Україна ратифікує і схвалить у найближчому майбутньому", – зауважив генпрокурор.

Він також нагадав, що Україна вже впровадила внутрішнє законодавство, яке надає МКС, офісу прокурора МКС, всі повноваження для розслідування і переслідування всіх міжнародних злочинів, вчинених в Україні у ході російської агресії.

Учасницями Римського статуту є 123 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна теж не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Чому це важливо – читайте детально у статті Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.



